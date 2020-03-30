وفاة إعلامية .. بعد إصابتها بالكورونا!

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توفت مراسلة أمريكية، كأول ضحية من أهل الصحافة لفيروس كورونا المستجد، مساء الأحد، وفق ما أكده الإعلام الأمريكي.



وخطف "كورونا" مراسلة قناة شبكة "سي بي أس" الأمريكية، ماريا ميركادر، إثر إصابتها خلال تغطيتها الإعلامية.



وأعلنت الشبكة أن مراسلتها ماريا ميركادر، 54 سنة، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وأضافت أنها توفيت في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي.



ولقيت وفاة الإعلامية، تعاطفا كبيرا في أمريكا، ونعاها زملاؤها، بينهم أنتوني ماسون على الهواء مباشرة في نشرة الأخبار المسائية أمس الأحد.



وقال: "أرواحنا تتألم الليلة، لكننا سنجد الفرح دائما في كل مرة نتذكر فيها كلمات ماريا ميركادر الرقيقة العديدة، وابتسامتها الحاضرة دائما".



وسبق أن خضعت ميركادر لعلاج بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس.