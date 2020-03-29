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اليابان تدرس مدى ارتباط إطلاق الصواريخ الكورية الأخيرة بفيروس كورونا

29
MARCH
2020
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن اليابان اتخذت اجراءات استثنائية بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاهها.

وذكرت قناة "NHK " اليابانية أن وزير الدفاع الياباني أوعز بإجراء تحليل للمعلومات الخاصة بالإطلاقات الصاروخية الأخيرة التي قامت بها بيونغ يانغ ومدى ارتباط هذا الحدث بالأنباء عن تفشب فيروس كورونا المستجد في كوريا الشمالية.

وفي تصريحات خاصة لوزير الدفاع الياباني للقناة اليابانية قال: ""في كوريا الشمالية يتحدون المجتمع الدولي بوتيرة سريعة إلى حد ما"، مشيرا الى أنه "كانت هناك تقارير عن تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية. هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين الأمرين؟ نود دراسة المعلومات الواردة بشكل مفصل".

وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صباحا صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة ونسان في شرق كوريا الشمالية بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مشيرة إلى إن القذائف قطعت مسافة 230 كيلومتر ووصلت إلى ارتفاع بلغ 30 كيلومترا.

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