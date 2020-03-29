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أفادت وسائل إعلام سعودية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة ناجم عن اعتراض صواريخ في سماء الرياض وجازان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن صوت الانفجارات جاء نتيجة قيام قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراض صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية اتجاه المملكة.



وذكر شهود عيان أنهم سمعوا "أصوات عدة انفجارات"، أعقبها إطلاق صفارات الإنذار في مناطق العاصمة ومحافظة جازان جنوبي المملكة.

ولم يصدر أي تعليق من قيادة التحالف العربي، فيما يأتي ذلك على وقع ترحيب الأطراف المتحاربة في اليمن بدعوة الأمم المتحدة لهدنة فورية الخميس الماضي، بهدف إتاحة مكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن.