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"الصحة العالمية": روسيا على أتم الاستعداد لمكافحة كورونا

29
MARCH
2020
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أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا أن نظام الرعاية الصحية الروسي جاهز لمكافحة فيروس كورونا، لكن على المواطنين اتباع قواعد الحجر.

 

وقالت في كلمتها عبر الإنترنت أمام منتدى "على مدى العشرين عاما القادمة": "نظام الرعاية الصحية في روسيا جاهز تماما لمحاربة الفيروس التاجي، لكن المواطنين يحتاجون إلى اتباع قواعد الحجر والعزل، والبقاء في المنازل، وإلا فإن عدد الإصابات سيزداد".

 

وأكدت على أهمية أن "يعرف الجميع تدابير النظافة الوقائية التي يمكن للجميع اتباعها".

 

وأضافت: "من الضروري أن يبذل الجميع أقصى ما في وسعهم، وعندها سنتمكن من الفوز".

 

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في روسيا حتى اليوم 1264 إصابة (817 منها في موسكو)، وتم شفاء 49 شخصا، وتوفي أربعة.

 

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن التدابير التي اتخذتها موسكو لمكافحة الفيروس رائعة، وروسيا تتقدم عمليا على الجميع في استعداداتها.

روسيا اليوم
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