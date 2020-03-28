وفاة مفاجئة بكورونا لابنة ال١٦ بعد "سعال خفيف"!

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باتت المراهقة الفرنسيّة والطالبة المدرسيّة "جولي"، البالغة من العمر 16 عامًا، أصغر ضحيّة لفيروس "كورونا" في أوروبا، بعد أن توفيت بشكل مفاجئ، على الرغم من تمتعها بصحة جيّدة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

عائلة الفتاة قالت لمصادر فرنسيّة، إنّ صحة جولي تدهورت بشكل "عنيف"، بعد أن كانت لديها نوبة سعال "خفيفة" فقط في بادئ الأمر. إذ قالت والدة "جولي": "لا أستطيع تحمل ذلك. لقد كنا نعيش حياة طبيعيّة".

في التفاصيل، ذهبت "جولي" لمراجعة الطبيب الأحد الماضي، بسبب السعال، ولكن الفيروس تصاعد بسرعة كبيرة في الأيام اللاحقة، لتفارق الحياة يوم الثلاثاء.