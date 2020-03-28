ما هو الغفران الكامل الذي منحه البابا فرنسيس؟

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ترأس قداسة البابا فرنسيس مساء أمس الجمعة وقفة صلاة من ساحة بزيليك القديس بطرس ومنح في ختامها البركة لمدينة روما والعالم، والغفران الكامل لجميع المؤمنين الذين تابعوا هذا الاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

ولكن كثر من لا يعرفون ما هو الغفران الكامل وبأي حالات يمنح.

ففي الوضع العادي يمكن لكل شخص مسيحي مُعمّد ان ينال لنفسه هذا الغفران الكامل او ان يقدمه عن نيّة أي شخص حي أو متوفى في حال توافر ثلاثة شروط:

1. الاعتراف الصادق عند كاهن

2. التناول بإيمان

3. تقديم أي صلاة من أجل قداسة البابا واحتياجات الكنيسة الكاثوليكية

وتصدر الكنيسة هذا الغفران عادة بمناسبات خاصة ومحدّدة مثلاً في عيدي الميلاد والفصح، وعند انتخاب بابا للفاتيكان جديد.

ولكن في زمن انتشار فيروس كورونا، أعلن البابا عن مبادرة استثنائية ستعطي البركة الخاصة لمدينة روما والعالم أجمع وفيها سيمنح أيضاً هذه البركة لجميع المتضرّرين من الفايروس.

ويشمل ذلك جميع المرضى والأصحاء المحجور عليهم في البيوت او المستشفيات وذوي المصابين والقائمين على خدمتهم من أفراد العائلة والأطباء والممرضين، وجميع الذين يشتاقون لنيل مسحة المرضى والمناولة الأخيرة ولا يستطيعون.

وبهذا السياق، طلب البابا من جميع المؤمنين الاتحاد معه بالصلاة من ساحة القديس بطرس التي كانت فارغة من المصلين.