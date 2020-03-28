living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو الغفران الكامل الذي منحه البابا فرنسيس؟

28
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس قداسة البابا فرنسيس مساء أمس الجمعة وقفة صلاة من ساحة بزيليك القديس بطرس ومنح في ختامها البركة لمدينة روما والعالم، والغفران الكامل لجميع المؤمنين الذين تابعوا هذا الاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

ولكن كثر من لا يعرفون ما هو الغفران الكامل وبأي حالات يمنح.

ففي الوضع العادي يمكن لكل شخص مسيحي مُعمّد ان ينال لنفسه هذا الغفران الكامل او ان يقدمه عن نيّة أي شخص حي أو متوفى في حال توافر ثلاثة شروط:

1. الاعتراف الصادق عند كاهن
2. التناول بإيمان
3. تقديم أي صلاة من أجل قداسة البابا واحتياجات الكنيسة الكاثوليكية

وتصدر الكنيسة هذا الغفران عادة بمناسبات خاصة ومحدّدة مثلاً في عيدي الميلاد والفصح، وعند انتخاب بابا للفاتيكان جديد.

ولكن في زمن انتشار فيروس كورونا، أعلن البابا عن مبادرة استثنائية ستعطي البركة الخاصة لمدينة روما والعالم أجمع وفيها سيمنح أيضاً هذه البركة لجميع المتضرّرين من الفايروس.

ويشمل ذلك جميع المرضى والأصحاء المحجور عليهم في البيوت او المستشفيات وذوي المصابين والقائمين على خدمتهم من أفراد العائلة والأطباء والممرضين، وجميع الذين يشتاقون لنيل مسحة المرضى والمناولة الأخيرة ولا يستطيعون.

وبهذا السياق، طلب البابا من جميع المؤمنين الاتحاد معه بالصلاة من ساحة القديس بطرس التي كانت فارغة من المصلين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout