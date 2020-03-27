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هل خرج الإيطاليون يودعون العالم فعلا بعد عجزهم أمام كورونا؟

27
MARCH
2020
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تداول الآلاف على مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر تجمعا للشعب الإيطالي في ساحة واحدة بهدف الانتحار الجماعي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. لكن الفيديو في الحقيقة ملتقط قبل أشهر من ظهور الفيروس، ويعود لتظاهرة ضد حزب الرابطة اليميني المتطرف.

 

يبدو في الفيديو آلاف الأشخاص المحتشدين في إحدى الساحات حاملين المظلات وهم ينشدون أغنية Bella Ciao الإيطاليّة الشهيرة.

 

وقد أنشد المتظاهرون خلال الاحتجاج نشيد "بيلا تشاو" (الوداع يا جميلة) الذي كان في القرن التاسع عشر نشيداً للعاملات في حصاد الأرزّ شمالي إيطاليا للتنديد بظروف العمل، ثم صار نشيداً للمقاومة الإيطالية ضد الفاشيين.


حظي المقطع بأكثر من ألفي مشاركة عبر هذه الصفحة فقط، بالإضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى. وقد جاء في النصّ المرافق له "إيطاليا الآن تنتحر بمعنى الكلمة".

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