بث مباشر من غرفة النوم!

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ألزمت جائحة كورونا أكثر من نصف الكرة الأرضية بيوتهم، واضطر الطلاب حول العالم إلى تلقي تعليمهم عن بعد، والموظفون إلى العمل من منازلهم. وهكذا، حوّلت قناة فوكس الإخبارية غرفة نوم إلى إستوديو أخبار.

فمذيعة أخبار فوكس نيوز، شانون بريم، ملتزمة الحظر المنزلي الإلزامي من دون أي خرق، لذا خرجت إلى مشاهديها من غرفة نومها، وخلفها شاشة كبيرة تخفي معالم الغرفة. لم يكن المشاهدون ليعرفوا بالأمر لولا أنها نشرت فيديو لهذا الإستوديو الإخباري المنزلي على حسابها في تويتر.

حين سُئلت عن إجراءات الوقاية والتعقيم التي اتبعتها، قالت إنها كانت ملتزمة هذه الإجراءات بشكل حرفي، وهذا شمل الرجلين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما المصور ومهندس الصوت.