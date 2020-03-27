كورونا يقتحم مكتب بوتين..

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أعلن متحدث باسم الحكومة الروسية أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في إدارة الرئاسة الروسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن أحد موظفي إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيسكوف، الجمعة، إن الموظف الحكومي لم يختلط بالرئيس الروسي خلال عمله.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

تجدر الإشارة إلى روسيا، سجلت الجمعة ، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.

وأوضحت السلطات الروسية أن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.