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"كسر حظر التجول".. كورونا يتسبب في جريمة عائلية بالهند

27
MARCH
2020
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أقدم شاب هندي على قتل شقيقه الأصغر بسبب خروج الأخير من المنزل خلال فترة حظر التجول التي تشهدها البلاد بسبب أزمة تفشي كورونا المستجد.
 
وقالت الشرطة يوم الخميس إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما اعتقل بتهمة قتل شقيقه الأصغر لخروجه من منزله خلال  فترة حظر التجول في الضاحية الغربية لكانديفالي بمدينة مومباي.
 
أوضح مسؤول من مركز الشرطة إن الشاب راجيش لاكسمي ثاكور قتل شقيقه الأصغر دورجش بعد أن خرج الأخير من المنزل على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن منع التجول مساء الأربعاء.
 
وقال المصدر إن الشقيق المغدور، الذي كان يعمل في شركة خاصة، قد عاد إلى منزل أهله عقب خروجه في "نزهة"، وفقا لصحية "إنديا توداي".
 
وتابع المصدر: "عندما عاد دورجش المنزل اندلع بينه وبين شقيقه الأكبرو جدال عنيف، قبل أن يوجه الأخير طعنات قاتلة بآلة حادة. 
 
وجرى نقل الضحية إلى مستشفى قريب، لكن الأطباء لم يفلحوا في إنقاذ حياته، ليتم توجيه تهمة القتل ضد المتهم الذي أعرب أنه كان غاضبا بسبب مخاوف لديه من أي يكون شقيقه قد أصيب بفيروس كورونا.
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