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وفيات "كورونا" تفوق كل التوقعات

27
MARCH
2020
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تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" حاجز الـ24 ألف حالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى نحو 600 ألف، وتم شفاء نحو 123 ألف حالة.

فبحسب ما نشر موقع gisanddata.maps.arcgis، المختص بمتابعة إحصائيات انتشار الفيروس، فقد وصل عدد الوفيات إلى 24075 حالة وفاة، في الوقت الذي شفي 122672 شخصا من الفيروس.

وبحسب الموقع فإن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت قائمة الدول حول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ85991 حالة، وخلفها حلت الصين بـ81782 حالة.
وجائت إيطاليا في المرتبة الثالثة بعدد إصابات وصل إلى 80589 حالة، وخلفها رابعة جائت إسبانيا بـ57786 حالة، وألمانيا في المرتبة الخامسة بـ43938 حالة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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