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الصين تعود "لعدوى الداخل".. تطورات وباء كورونا

27
MARCH
2020
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أعلنت الصين، الجمعة، عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في 3 أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لاتزال تهيمن على العدد الإجمالي للإصابات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، الجمعة، إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي، وإن كل تلك الحالات، باستثناء واحدة، قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانغ.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في الصين الآن 81340، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 5 إلى 3292.

وفيما يلي استعراض لآخر تطورات وباء كورونا حول العالم:

- ارتفاع عدد إصابات كورونا في الهند إلى 724، والوفيات تبلغ 17 حالة.

- أوزبكستان تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا.

- تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1136.
- كوريا الجنوبية أعلنت عن 91 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9332.

وجاءت تلك التطورات بعد يوم عاصف جديد من أنباء وأرقام فيروس كورونا الذي يروع العالم، كان أبرزها من الغرب:

الخطر الأميركي

فقد أعلن الخميس، أن الولايات المتحدة، باتت صاحبة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز".

وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، 81321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

وكشف موقع "وورلد أو ميترز"، الخميس، عن رقم مخيف يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذكر أنه بلغ أكثر من 15400.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث هاتفياً إلى نظيره الصيني تشي جينبينغ في وقت لاحق الجمعة، وذلك بعد أيام من الاتهامات الأميركية للصين بعدم "مشاركة معلومات مهمة بشأن الوباء".

وقرر الجيش الأميركي التوقف عن تقديم بعض البيانات التفصيلية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه تحسبا "لأن يستخدم أعداءه هذه البيانات".

أول وفاة

وأعلنت فنزويلا تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أنّ المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا، عانى مرضا في الرئتين.

أوروبا

ورغم قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، تسجيل 365 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 1696.

ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا حاليا في الأسبوع الثاني من الإغلاق.

وتسبب الفيروس كذلك في وفاة فتاة عمرها 16 عاماً في منطقة باريس،، وذلك لأول مرة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الخميس الجمعة، أنه يعد مع نظيره دونالد ترامب، ودول أخرى، "مبادرة جديدة مهمة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي بريطانيا، وللمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في 24 ساعة، الخميس، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 115 شخصا.

وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه: "مع حلول الساعة الخامسة مساء (17:00 ت غ)، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة، كانت قد ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)"، بعد أن كان قد بلغ عدد الوفيات 463 الأربعاء.

وتم تأكيد ما مجموعه 11658 إصابة في بريطانيا، بزيادة ألفي حالة يوميا.

ويتركز تفشي الفيروس في لندن، حيث حذر مسؤول في الجهاز الصحي الوطني (أن أتش أس) الخميس من أن مستشفيات العاصمة تعج بالمصابين بمرض "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة الأيرلندية إن البلاد سجلت 10 وفيات بفيروس كوفيد-19، بزيادة تفوق ضعف عدد حالات الوفاة المسجلة ليبلغ الإجمالي 19 حالة.

وفي روما قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات وباء فيروس كورونا الجديد زاد 662 في يوم واحد، مما رفع الإجمالي إلى 8165.

وقالت سلطات الصحة الهولندية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، ارتفع بمقدار 1019 حالة أو 16 بالمئة، ليصل العدد إلى 7431 مصابا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا زاد بعد 16 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 75، في حين تم تسجيل 1196 حالة إصابة جديدة، لترتفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3629 حالة .

من جهة أخرى قالت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية إن نحو نصف دول أفريقيا، جنوب الصحراء، لا تزال أمامها فرصة "تتضاءل" يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين السكان المحليين.

عربيا.. قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 495 حالة إصابة، بينها 24 وفاة.

وأعلن المغرب أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن يوم الأربعاء، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

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