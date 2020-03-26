بالصور: كورونا برغر… ابتكار يهدف لرفع المعنويات في مواجهة الفيروس!

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ابتكر الطاهي هوانج تونج من فيتنام، طريقة يهدف بها رفع الروح المعنوية في البلاد عن طريق بيع شطار برغر أخضر على هيئة فيروس كورونا.

ويقول هوانج تونج: “نقوم بتشكيل العشرات من أقراص البرغر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم نشكلها لتشبه الفيروس”.

وتابع الطاهي “نحاول المزاح مع الزبائن. إذا كان هناك ما يفزعك فلتأكله”.

وأضاف “لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرغر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء”.

ويبيع المتجر نحو 50 قطعة برغر يوميا على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.

وسجلت فيتنام نحو 148 حالة إصابة بالفيروس، ولم تشهد أي حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.