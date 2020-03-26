لمواجهة كورونا.. إقرار خطة الألفي مليار دولار بمجلس الشيوخ

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بأغلبية ساحقة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، خطة "تاريخية" بقيمة تريليوني (ألفي مليار) دولار، لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لفيروس كورونا المستجد، الذي حصد حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتهدف الخطة، التي تشتمل على مشروع قانون، إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من وباء "كوفيد 19"، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

والخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في جلسة تصويت مقررة الجمعة، قبل أن يحيلها الكونغرس إلى الرئيس لنشرها.