مسار كورونا.. آخر أخبار "الوباء"

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لا يزال فيروس كورونا المستجد يرعب العالم، ويفرض على نحو ثلث سكان الكرة الأرضية التزام منازلهم، خوفا من تفش أكبر للوباء الذي أصاب مئات الآلاف.

وفي هذا التقرير، نرصد أهم الأخبار وآخر الإحصاءات التي صدرت الخميس، المرتبطة بانتشار الفيروس، من مختلف أنحاء العالم.

- هيئة الطيران المدني في روسيا أعلنت تعليق كافة الرحلات بدءا من الجمعة لمنع تفشي الوباء في البلاد.

- وزير الصحة الكويتي أعلن شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 49.

- تايلاند سجلت 111 إصابة جديدة مما يرفع عدد الإصابات إلى 1045.

- كوريا الجنوبية سجلت 104 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 إصابة.

- مجلس الشيوخ الأميركي أقر بالإجماع مشروع قانون بتريليوني (ألفي مليار) دولار للاستجابة للكارثة، ويرسله إلى مجلس النواب.