living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ظاهرة إيجابية تحدث في إيطاليا.. والسبب "كورونا"

26
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة، الأربعاء، تراجع مستوى تلوث الهواء في إيطاليا التي يقبع سكانها جميعا في الحجر المنزلي، في ظاهرة تسجل أيضا في باقي أنحاء أوروبا.
 
 
وفي ميلانو العاصمة الاقتصادية الإيطالية، سجل مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين تراجعا بنسبة 24 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة، وفق الوكالة.
 
والغاز المذكور ينبعث خصوصا من المركبات ومحطات الإنتاج الحراري وقد يتسبب بالتهابات قوية في الجهاز التنفسي.
 
وشهد الأسبوع من 16 مارس إلى 22 منه تراجعا بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع الأسبوع عينه قبل عام.
 
وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في بيان إلى أن "البيانات تؤكد تراجعا كبيرا في نسب تركز الملوثات الجوية، وخصوصا ثاني أكسيد النيتروجين، ما يعود بجزء كبير منه إلى التراجع في حركة المرور والأنشطة الأخرى خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد تدابير حجر منزلي للسكان".
 
وفي بيرغامو، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا جراء الفيروس، بلغت نسبة التراجع 47 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة.
 
وفي العاصمة الإيطالية، تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة تراوح بين 26 بالمئة و35 بالمئة خلال الفترة عينها، بحسب أرقام الوكالة الأوروبية.
 
وفي أنحاء أخرى من أوروبا، في إسبانيا تحديدا، تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 55 بالمئة خلال عام في برشلونة و41 بالمئة في مدريد.
 
كما أن هذه المستويات تراجعت إلى النصف في بعض أنحاء القارة الأوروبية مقارنة مع تلك المسجلة عادة.
 
وعلى المؤشر الأوروبي، صنفت جودة الهواء في وسط باريس بأنها "جيدة" صباح الأربعاء.
 
لكن الوكالة الأوروبية للبيئة شددت على أن هذه التراجعات الكبيرة لا تقدم حلولا لأزمة التغير المناخي.
 
وأوضح مدير الوكالة هانس بروينينكس في بيان أن "الأزمة الحالية وآثارها المتعددة على مجتمعنا تتعارض مع ما نحاول إنجازه أي حصول عملية انتقالية سليمة ومدارة بصورة جيدة نحو مجتمع مقاوم ومستدام".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout