الصحة السورية: عدد إصابات “كورونا” في البلاد يرتفع إلى 5

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سورية إلى 5.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الشخص المصاب كان قد وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة وتبين اليوم أنه يحمل الفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية.



وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الثلاث هم من المجموعة التي كان قد تم وضعها بالحجر الصحي في الدوير الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة سانا عن معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد خليفاوي، أن الأشخاص المصابين سيبقون في مركز الحجر الصحي مع متابعة حالتهم الصحية وإجراء مسحات لاحقة إلى أن تعطى التحاليل المخبرية نتائج سلبية.