طياران يهربان من قمرة القيادة بعد "شائعة" عن مصابين بكورونا

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أظهر مقطع فيديو طيارين وهما يتسلقان بسرعة نافذة قمرة القيادة، بعد أن سمعا بإصابة ركاب على متن الرحلة الجوية بفيروس كورونا.

وصعد طيارا طيران آسيا إلى النافذة ومنها إلى مجموعة من السلالم كانت بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في العاصمة الهندية، نيودلهي، بينما ظل بقية الركاب والطاقم على متن الطائرة.

وفي اللقطات التي تم تصويرها على المدرج، ونشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر أحد الطيارين وهو يقف خارج الطائرة فوق السلالم بينما يمرر الآخر الأمتعة عبر النافذة المفتوحة.

وبعد ذلك، ظهر الطيار وهو يتسلق إلى النافذة ويخرج منها على السلالم الموضوعة بجانب الطائرة، وفقا لتقرير موقع TMZ الذي أكد أن الفيديو التقط الجمعة الماضية، وأن إصابة ركاب بكورونا كانت مجرد شائعة.

كما نقل الموقع عن شركة طيران آسيا تأكيدها أنها أخضعت جميع الركاب لفحوص، وثبت خلوهم من الفيروس.

ولم توضح صحيفة "ديلي ميل" اتجاه الطائرة بعد هبوطها في الهند التي سجلت حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، وخضعت لأكبر إغلاق من نوعه، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

كما لم يتضح تاريخ الرحلة الجوية في الوقت الذي تغلق فيه دول العالم حدودها، وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس.