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ترامب: قيود كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات

25
MARCH
2020
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد، قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.
 
وفي حديث لقناة فوكس نيوز، قال ترامب: "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".
 
وأضاف: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل. بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".
 
وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 50000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.
 
وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.
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