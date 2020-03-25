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تطورات فيروس كورونا.. آخر الأخبار

25
MARCH
2020
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تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ18 ألفا.
 
 
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.
 
وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.
 
وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق.
 
وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:
 
- أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560 حالة.
 
- عاود عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في إيطاليا، الثلاثاء، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع.
 
- ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.
 
- رئيس بنما يفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة كورونا.
 
- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
 
- أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.
 
- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
- عمدة نيويورك: عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 إصابة بفيروس كورونا في المدينة وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصا.
 
- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930 إصابة.
 
- قال ترامب إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.
 
- يتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.
 
- أوقع فيروس كورونا المستجد 18259 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر.
 
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