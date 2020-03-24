living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إغلاق المدارس.. ما سبل التعامل مع الأطفال داخل المنزل؟

24
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع قرارات العديد من الدول بإغلاق المدارس وبقاء الأطفال في منازلهم للحد من انتشار وباء كورونا، تحاول الكثير من الأسر إيجاد أفضل السبل للتعامل مع تواجد الصغار داخل المنزل وتنظيم نشاطاتهم، سواء الأكاديمية منها أو الاجتماعية، وحتى الأسرية.
 
وعوضا عن إضافة المزيد من التوتر في المحيط الأسري بسبب فيض الأخبار التي يتم تناقلها عن انتشار فيروس كورونا، يرى الخبراء التربويون أن على الآباء تجنب القلق من انقطاع أطفالهم عن المدرسة، واعتبار فترة العزل فرصة للتعلم الذاتي عند الأطفال، التي تحاول المنظومة التربوية زرعها في الطفل في فترات عمره الدراسية المختلفة.
 
ومن الأمور الأساسية التي سيفتقدها الأطفال خلال فترة بقائهم في المنزل نظام حياتهم المعتاد وفرصتهم للتواصل مع محيطهم الاجتماعي الخارجي، وفقدانهم جانبا من الشعور بإنجاز الأشياء وفرص تحقيق النجاح.
 
ويرى الخبراء التربويون أن على الآباء أن يدركوا 3 أمور أساسية يحتاجها الطفل خلال فترة بقائه في المنزل وهي: القيام بالأدوار وتعزيز الهوية والإنتاجية، ومن الطرق التي يمكن بواسطتها لأولياء الأمور مساعدة الأطفال على الشعور بالإنتاجية أثناء وجودهم في المنزل تمكينهم من المساعدة في الأعمال والمهام المنزلية كالطهي على سبيل المثال.
 
وأيا كانت تلك الأدوار التي يقوم بها الطفل خلال فترة العزل سواء صغيرة أو كبيرة، فإن ذلك يساهم في قتل الفراغ لدى الطفل وترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الإنتاجية في ذات الوقت. فيمكن للآباء تعليم أبنائهم الصغار كيفية صنع كوب من الشاي، أو عمل المعكرونة، أو المهام المنزلية الأخرى. فمن خلال تلك الأنشطة يمكن للطفل أن يطبق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير وحساب الكميات.
 
ويتوجب على أولياء الأمور أيضا خلال فترة بقاء الأطفال في المنزل تعزيز القراءة لدى أفراد الأسرة، بغض النظر عن الأعمار. فالطفل عموما يتعلم عن طريق التقليد، والتعلم عندما يقترن بالحب فهو يصوغ العادة: فإن كان الأب أو الأم يواظبان على القراءة فإن الطفل سيلتزم ذات النهج، وإن كان الطفل لا يتمكن من القراءة فيتعين على الآباء أن يقرأوا لهم.
 
ويصعب على بعض الأسر التعامل مع الأبناء في فترة المراهقة على وجه الخصوص، وخاصة عندما يفتقدون التواصل المباشر مع أصدقائهم، سيما وأن تلك الفترة من العمر تتصف بحب التهور والمخاطرة، دون الأخذ بعين الاعتبار التبعات المترتبة على تصرفاتهم، سواء على المدى الطويل أم القصير.
 
ويجب على الأهل الحديث إلى تلك الفئة العمرية بشكل مستفيض وتعزيز روح المسؤولية لديهم بضرورة اتباع الإرشادات، وتوضيح أسباب الالتزام بها، وأن الخروج من المنزل سيعرض الأشخاص المقربين لهم للخطر سواء داخل الأسرة من كبار السن، أو الأشخاص المعرضين لحدوث المضاعفات بسبب الإصابة وتعريض أصدقائهم وأسرهم للخطر.
 
والقاعدة الأساسية لشرح أسباب العزل والبقاء في المنزل للمراهقين هي: إسأل ولا تخبر. أي أن على الآباء الجلوس مع أبنائهم والدخول في نقاش معهم، دون إعطاء الأوامر فحسب عن أسباب العزل الذاتي وفوائد البقاء في المنزل. لذا يتعين على أولياء الأمور توجيه الأسئلة لأطفالهم لتعزيز روح المسؤولية لديهم بشكل غير مباشر، من قبيل: لماذا تعتقد أننا نعزل؟ برأيك، ما هي عواقب لقاءك مع أصدقائك؟ وإذا ما تسللوا إلى خارج المنزل في فترة العزل، لا تحولوها إلى دراما كبيرة وعوضا عن ذلك يجب تكرار الحديث معهم بشان فوائد البقاء في المنزل وأن لا يقوموا بالتسلل إلى خارج المنزل مرة أخرى.
 
ومهما حدث، يجب على أولياء الأمور أن لا يحاولوا فرض العقاب على أبنائهم المراهقين من خلال حرمانهم من وسائل الاتصال التكنولوجية مع أقرانهم، وضرورة الابتعاد عن تعنيف الأطفال أو الإكثار من إصدار الأوامر لهم لما يترتب عليه من آثار نفسية سلبية.
 
ويتوجب الحذر بشكل كبير من العزلة المفرطة للمراهقين خاصة وأن لها تأثير كبير على الصحة الذهنية للأطفال، وهذا ينطبق بشكل خاص على المراهقين. قم بتشجيعهم على البقاء على اتصال بأصدقائهم، بطريقة صحية، بدلاً من الخروج وتعريض الآخرين للخطر، وتشجيعهم خلال هذه الفترة على ممارسة الفنون والحرف اليدوية لشغل أوقات فراغهم.
 
ويبقى العامل الأساسي في نجاح الأسر في تنظيم أوقات الأطفال والتواصل معهم خلال فترة بقائهم في المنزل، وعدم تركهم فترات طويلة رهينة للألعاب الإلكترونية والأجهزة الرقمية بل أيضا استغلال ذلك الفضاء الإلكتروني الواسع وتسخيره للتعلم وتوسيع المعرفة لدى الأطفال إما عبر التعليم المنهجي الذي تقدمه المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، أو من خلال متابعة البرامج والأفلام الوثائقية والتعليمية.
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout