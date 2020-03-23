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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة ارتفع بأربعة آلاف وصولا إلى 35206 شخص.

وقالت الجامعة، التي تحصي أرقام الإصابات بفيروس كورونا المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

إلى ذلك، تم تسجيل في 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة، حيث سجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصا.

ووضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.