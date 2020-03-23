ترامب: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن تفشي "كورونا" في ختام الخطة الحالية

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا في ختام فترة الخمسة عشر يوما لتحديد "أي طريق ستسير فيه" للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف ترامب، أمس الأحد، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وأصدر إرشادات جديدة في 16 مارس تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوما.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا، موضحا أن هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".