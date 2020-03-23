سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا.. اليكم التفاصيل

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أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.





وأوضح وزير الصحة في تصريح للصحفيين مساء الاحد أنه وضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمتابعة الأشخاص الذين يأتون إلى سوريا من دول سجلت فيها إصابات بالفيروس فقد تم أخذ مسحة من شخص قادم من الخارج ولدى تحليلها تبين أنها إيجابية “أي مصابة بفيروس كورونا” وهي أول حالة تسجل في سوريا.

وأكد الوزير يازجي أن وزارة الصحة تتابع الموضوع بشكل كامل واتخذت الإجراءات اللازمة لعملية العزل الطبي للمريضة من أجل شفائها بشكل كامل حيث سيتم العزل الطبي لمدة 14 يوماً وأخذ مسحة من هذه المريضة كل 4 أيام حتى تتماثل للشفاء موضحاً أن عمر المريضة نحو عشرين عاماً ولم تظهر لديها أي أعراض لحالة إصابة كاملة لدى دخولها إلى سوريا.

ولفت إلى أنه نظراً لأنه لا يوجد لدى المريضة أي شكوى مرضية هذا مؤشر جيد ويسرع الشفاء وإلى أن عملية العزل هي الأهم في الشفاء مبيناً أنه يتم استجواب كامل لمخالطيها وأخذ مسحات منهم وإجراء اختبار عليها ومن ثم العمل والتعاطي بشكل طبي وأن الإجراءات التي تتخذ بالنسبة للأشخاص المخالطين هي نفس الإجراءات التي تتخذ للمريضة بعد أخذ المسحات يتم عملية العزل في حال الإصابة من أجل التماثل للشفاء.

وأوضح أن اكتشاف الحالة كان بمتابعة من فرق الترصد بالوزارة للأشخاص القادمين من مكان فيه إصابات ونتيجة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيث تمت متابعة هذا الموضوع بشكل كامل.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الالتزام بالمنازل وعدم التواجد في التجمعات لأن هذا يقيهم من الإصابة بفيروس كورونا معرباً عن أمله بعدم تسجيل أي إصابة جديدة.