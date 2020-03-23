روسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

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واصل العالم كفاحه المستميت ضد فيروس «كورونا» الذي فتك حتى الآن بآلاف الأشخاص وشل الاقتصاد والحركة حول العالم، في وقت لا تزال فيه إيطاليا تكافح ضد الفيروس، سجلت الولايات المتحدة إصابات غير مسبوقة ووصل الأمر للإعلان عن ولاية نيويورك « منطقة كوارث».



الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، أكد أن الإعلان عن نيويورك منطقة كوارث قد يتبعه إعلان عن مناطق أخرى إذا اقتضت الضرورة، كما دعا حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إلى تأميم سلسلة الإمدادات الطبية، لمواجهة تفشي الفيروس وقال في تغريدة على «تويتر»: «على الحكومة الفيدرالية أن تستخدم على الفور قانون الإنتاج الدفاعي لتطلب من الشركات صنع العباءات والأقنعة والقفازات».



عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أكد أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير، داعياً إلى إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد.



إيطاليا أعلنت أمس تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وقالت هيئة الحماية المدنية إنه «تم تسجيل 651 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 5476 وفاة».



وأضافت إن «إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة مقدارها 10.4 بالمئة وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 شباط».



السفارة الروسية لدى إيطاليا، أعلنت أن أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لهذا البلد في مواجهتها لفيروس كورونا، هبطت في قاعدة عسكرية بضواحي العاصمة روما.



وزارة الدفاع الروسية أفادت في وقت سابق من أمس، بأن سلاح الجو الروسي قام بتجهيز 9 طائرات محملة بالمساعدات و100 مختص في علم الأوبئة لمكافحة فيروس «كورونا» في إيطاليا.



وزارة الصحة الفرنسية، من جهتها أعلنت تسجيل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون سجلنا 1559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 16018».



أما في مصر فقد أفادت وزارة الصحة المصرية بارتفاع عدد المتعافين ممن خرجوا من المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 56 شخصاً، وذكرت أنه تم رصد 33 إصابة و4 وفيات جديدة.



من جهته، قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطينية، تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتباراً من فجر الإثنين وحتى إشعار آخر في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.