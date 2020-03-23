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السلطات الأميركية تسجل 8149 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

23
MARCH
2020
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 أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والواقية منها والمؤسسات الطبية الأميركية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل هائل، حيث تصاعد عدد المصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، من 24207 حالة إلى 32356 حالة، عقب رصد 8149 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، منها أكثر من 5400 في ولاية نيويورك.

 

وعلى إثر ذلك، انتقلت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذه القائمة حسبما افاد موقع النشرة.

 

أما من حيث الوفيات فتحتل الولايات المتحدة الموقع السادس عالميا، حيث سجلت البلاد 414 حالة وفاة، بينما تتصدر إيطاليا التي تشهد أوضاعا كارثية بسبب الوباء، هذه القائمة بـ 5476 حالة، تليها الصين بـ 3621 حالة.

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