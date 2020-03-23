ووهان لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع

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أكدت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان التي تعتبر مركز تفشي الوباء، لليوم الرابع على التوالي".





من جهتها، أشارت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان إلى أن "مقاطعة هوبي سجلت 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة".

كما شددت اللجنة على أن "هوبي شهدت خروج 490 مريضاً من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة".

ولفتت إلى أنه "من بين المرضى المقيمين في المستشفيات البالغ عددهم 5013 مريضا، مازال 1419 مريضا في حالة خطيرة و393 آخرون في حالة حرجة".