بعد تفشي كورونا.. أبرز 10 أفلام تناولت كابوس الأوبئة المميتة !

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كثيرة هي الأفلام التي سبق أن ذهبت إلى تكهن سيناريو ظهور فيروسات، أمراض وأوبئة قد يكون لها تأثيراتها وتداعياتها على العالم وسكانه من البشر بمختلف أجناسهم وأعراقهم.

وبينما كان يرى كثيرون أن هناك مبالغة كبيرة في أحداث وقصص تلك الأفلام من منطلق أن تركيزها الأول والأخير ينصب على فكرة تخويف الناس من مستقبل تشوبه الأوبئة والفيروسات، وأن تلك قد تكون هي البداية نحو نهاية العالم أو على الأقل تدميره، فها نحن الآن، ومع استمرار تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في غالبية دول العالم، ربما لم تعد هناك فروقاً الآن بين سيناريوهات أفلام الخيال العلمي والواقع الذي نعيشه، فمن منا كان يتصور حالة الذعر التي تهيمن على كبريات دول العالم قبل أصغرها، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأحداث التي تتطور يوماً بعد الآخر.

وفيما يلي قائمة بأبرز 10 أفلام سبق لها أن تناولت فكرة انتشار الأوبئة الخطيرة في العالم، وهي :

– فيلم Slither ( انتاج عام 2006 ) من اخراج جيمس جن، وهو من نوعية أفلام الكوميديا، الرعب والخيال العلمي وقد تناول في الأحداث سيناريو حدوث غزو طفيلي.

– فيلم The Bay ( انتاج عام 2012 ) من اخراج باري ليفنسون، ويتناول سيناريو ظهور فيروس مصدره البحر ويصيب سكان إحدى البلدات الصغيرة بولاية ماريلاند.

– فيلم Planet Terror ( انتاج عام 2007 ) من اخراج روبرت رودريغيز، ويتناول السيناريو الذي قد تتمكن فيه قلة قليلة من الناس أن تتصدي لخطر قائم بنفسها، ويبرز الفيلم محاولة هؤلاء الناس النجاة من هجوم مخلوقات تشبه الزومبي.

– فيلم Outbreak ( انتاج عام 1995 ) من اخراج وولفغانغ بيترسن، ويحكي عن تجربة قاسية مشابهة لتجربة مكافحة فيروس كورونا المستجد حاليا، حيث ظل أبطال الفيلم يبذلون قصارى جهدهم بغية الحيلولة دون انتشار أحد الفيروسات المميتة.

– فيلم World War Z ( انتاج عام 2013 ) من اخراج مارك فورستر، مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم لماكس بروكس، وهو من بطولة النجم براد بيت، الذي كان عليه أن يجوب العالم في مسعى لإيجاد وسيلة يوقف بها وباء الزومبي.

– فيلم 12 Monkeys ( انتاج عام 1995 ) من اخراج تيري جيليام، وشارك في بطولته النجم براد بيت أيضا، ويتناول كذلك سيناريو تفشي أحد الأوبئة ومساعي احتوائه.

– فيلم The Andromeda Strain ( انتاج عام 1971 ) من اخراج روبرت وايز، وهو من أوائل الأفلام التي سعت لتناول فكرة ظهور وباء مميت وسبل احتوائه.

– فيلم 28 Days Later ( انتاج عام 2002 ) من اخراج داني بويل، وقد تناول في أحداثه ظهور فيروس أطلق عليه “فيروس الغضب” وتحوله لما هو أشبه بطاعون وبائي.

– فيلم Children of Men ( انتاج عام 2006 ) من اخراج ألفونسو كيوارون، وقد تنبأ بأن تتعرض البشرية لحروب وأمراض ستؤدي إلى عدم ولادة أطفال في العالم.

– فيلم Contagion ( انتاج عام 2011 ) من اخراج ستيفن سودربيرغ، وقد عاد هذا الفيلم إلى الواجهة مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا نظرا لتشابه أحداث الفيلم مع طريقة ظهور وتفشي كوفيد-19 الآن، لدرجة دفعت بكثيرين إلى القول إن الفيلم يدور بالفعل حول فيروس كورونا المستجد، غير أن القائمين عليه لم يجاهروا باسمه وقتها.