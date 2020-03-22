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إعلان نتائج فحص "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته

22
MARCH
2020
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قالت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس إن نائب الرئيس الأمريكي وزوجته أثبتت نتائج حص فيروس كورونا خلوهما من الإصابة.

وقالت كاتي ميللر على تويتر في تغريدة يوم السبت "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار كوفيد 19 سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".

 

وأمس السبت، أعلن نائب الرئيس الأمريكي أنه سوف يخضع لفحص من أجل الكشف عما إذا كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 290 ألف شخص حول العالم.

 

وكانت ميللر قالت في بيان نشره البيت الأبيض يوم الجمعة إن أحد موظفي مكتب بنس كان مصابا بالفيروس.

 

ووفقا لها، لم يكن لنائب الرئيس ولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات وثيقة مع الشخص المصاب.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة

 

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