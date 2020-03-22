شركات الطيران الأمريكية تطالب بمساعدات حكومية عاجلة وتصف الوضع بغير المسبوق

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طالب المدراء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران الأمريكية الكونغرس بإقرار مساعدة طارئة لتجنب تسريح واسع النطاق لموظفي هذا القطاع البالغ عددهم 750 ألفا.



وجاء في رسالة وجهها المدراء التنفيذيون إلى رئاستي مجلسي النواب والشيوخ نشرتها رابطة شركات الطيران الأمريكية: "ما لم يقر منح حماية أجور العمال فورا، سيضطر كثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار إعطاء إجازات قسرية".

وشددت الرسالة على ضرورة التحرك فورا، مشيرة إلى أن الوضع "طارئ وغير مسبوق".

وتمثل الرابطة شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إريلاينز"، و"دلتا إيرلاينز"، و"ساوث وست إيرلاينز"، كما وشركتي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".

ويحاول المدراء التنفيذيون التصدي للتقارير السلبية التي تفيد بأن شركات الطيران التي حققت في السنوات الأخيرة أرباحا بمليارات الدولارات، لجأت في تلك الفترة إلى إعادة شراء الأسهم وغيرها من التدابير لمكافأة المساهمين، بدلا من زيادة رواتب الموظفين أو تأسيس صندوق احتياطي.