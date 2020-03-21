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لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل صفر إصابات جديدة

21
MARCH
2020
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 أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا وفيات، فضلا عن عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت "لليوم الثالث على التوالي مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس".

وأضافت "سجلت الصين البر الرئيسي 41 إصابة جديدة بكورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات الجمعة "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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