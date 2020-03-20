دواء ياباني فعال لعلاج كورونا!

A + A -

في خبر سار للعالم، قال خبراء طبيون في الصين إن دواء خاصاً بالإنفلونزا أظهر "فعالية بشكل واضح" في علاج فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعلومات، فقد تمت تجربة الفافيبيرافير، تركيبة في دواء ياباني مضاد للأنفلونزا يدعى أفيغان، على 340 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي في الصين.

وأشارت التقارير الى أن المرضى الذين استهلكوا الفافيبيرافير تعافوا بشكل أسرع وأظهروا تحسنًا في الرئة، مقارنة بالمرضى الذين لم يأخذوا الدواء. ويُعتقد أن المكون يمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم.

وسيقوم الباحثون في هونغ كونغ بخطوات إضافية لاختبار الجرعات على مزيد من المرضى المصابين بفيروس كورونا COVID-19، وقال الباحثون إنهم سيعطون الدواء "مجاناً" في حال أظهرت الدراسات أنه آمن.

يُذكر أن التجارب السريرية المتناقضة تشير الى أن الفافيبيرافير لن يكون مفيدًا للمرضى الذين يعانون من مرض أكثر حدة.