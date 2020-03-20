مصير إيطاليا بأيدي هؤلاء..

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على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا بصورة فتاكة، رسم الفنان الإيطالي، فرانكو ريفولي، لوحة معبرة عن هذه المأساة.

وصوّر الفنان الإيطالي الشهير خريطة إيطاليا على شكل طفل تحمله ممرضة بين ذراعيها في رفق وحنان.

وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحد المستشفيات الإيطالية على جداره نسخة منها أهديت إليه.

يذكر أن وباء كورونا انتشر في إيطاليا بشكل واسع وسريع، وخلّف هناك أكبر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد المتوفين هناك بسببه أكثر من 3400 شخص، متجاوزة بذلك الصين ذاتها التي تعد منبت الوباء.