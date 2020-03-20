الصين.. لا إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد، وأن 39 إصابة فقط تم تسجيلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة الصينية اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، فيما شفي 730 شخصا.

وأوضحت الهيئة أن هناك حاليا 80 ألفا و967 شخصا مصابا بفيروس كورونا في 31 منطقة في الصين، مشيرة إلى أن 2136 شخصا من بين المصابين حالتهم حرجة، فيما غادر 71150 شخصا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وتم تسجيل 3248 حالة وفاة حتى الآن.