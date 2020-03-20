الولايات المتحدة تصدر تحذيرا "غير مسبوق"

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شددت الولايات المتحدة، الخميس، تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بعدم السفر إلى الخارج لأي داع، والعودة إلى الولايات المتحدة إن أمكنهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى، وشمل كامل العالم، مما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأميركية على "تويتر" أنها "توصي المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى الخارج بسبب وطأة كوفيد-19 في العالم".

وأضاف "في البلدان التي لا تزال توجد فيها خيارات للمغادرة في رحلات تجارية، يجب على المواطنين الأميركيين المقيمين في الولايات المتحدة تنظيم عودتهم فورا". ولم يتحدث البيان عن تكفل السلطات الأميركية بالإجلاء.

ويأتي هذا الإجراء في وقت أغلقت عدة دول حول العالم حدودها، ومن بينها الحدود بين كندا والولايات المتحدة. ومنع أيضا غير الأميركيين من السفر من أوروبا إلى أميركا ضمن مساعي وقف انتشار الوباء.