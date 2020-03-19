إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات «كورونا»

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ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم (الخميس)، إلى 3405، متجاوزاً عدد الوفيات في الصين الذي بلغ 3245.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، ارتفعت حصيلة الوفيات بنسبة 3.14 في المائة من أمس (الأربعاء)، حسبما ذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية، وقد أبلغت أيضاً عن ارتفاع بنسبة 9.14 في المائة في العدد الإجمالي للإصابات، وهو3541 حالة.

كما ارتفعت حالات التعافي بنسبة 3.10 في المائة لتصل إلى 4404 حالة، في حين ارتفع عدد مرضى العناية المركزة، وهو عدد يتم مراقبته عن كثب، نظراً لنقص أسرة المستشفيات، بنسبة 7.10 في المائة، إلى 2498.

ولا تزال لومبارديا، في الشمال، المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي المرض، مع ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة و1682 حالة وفاة، وسجلت لاتسيو، المنطقة التي تضم روما، 823 حالة إصابة و38 حالة وفاة.