روسيا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

A + A -

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لأمرأة مسنة، فيما أكد رئيس الوزراء من جهته أنه لا داع "للهلع".

وقال مركز إدارة وباء كورونا المستجد في العاصمة الروسية على تلغرام: "المريضة المسنة توفيت في مستشفى (بموسكو) للامراض المعدية وكانت تعاني عدة أمراض مزمنة".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 114 حالة في عموم روسيا.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8961 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس فيروس كورونا بأنه "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.