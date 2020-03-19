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نفوق أول كلب أصيب بكورونا

19
MARCH
2020
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ذكرت تقارير إعلامية أن أول كلب ثبتت إصابته بفيروس كوررنا المستجد، نفق مؤخرا في هونغ كونغ.
 
 
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورينغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجلزيية، فقد نفق الكلب، الاثنين، بعدما أعيد إلى منزل أصحابه في أعقاب انتهاء الحجر الصحي الذي فرض عليه.
 
وأفرجت السلطات عن الكلب بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية، بما أعطى إيحاء بأنه شفي من المرض.
 
وكان الكلب يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من فصيلة "بومرينيان" ذات الشعر الكثيف.
 
وكانت صاحبة الكلب البالغة من العمر 60 عاما، أصيبت بفيروس كورونا، لكنها تعافت منه لاحقا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في هونغ كونغ قوله إن مالكة الكلب النافق رفضت تشريحه.
 
ويعتقد أن الكلب، الذي تم اكتشاف إصابته في فبراير الماضي، هو أول حالة معروفة لانتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان.
 
وقال المسؤول إنه قبل إصابة الكلب لم تكن هناك دلائل عن أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب بعدوى فيروس كورونا.
 
وسمحت السلطات في هونغ كونغ بإعادة الكلب إلى صاحبته بعدما جاءت اختبارات الدم سلبية، لكن المحتمل أن نتائج الاختبار لا تعني أن الكلب لم يكن مصابا، حيث لم يتم العثور على أجسام مضادة في جسم الحيوان الأليف.
 
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في بداية تفشي فيروس كورونا، أنه بدأ في سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، بعد أن تناول أشخاص
لحوم خفافيش وأفاعي.
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