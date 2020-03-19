بالفيديو - "العرّافة العمياء" توقّعت كورونا وأحداثاً خطيرة.. ماذا خبّأت تنبّؤات البلغارية لـ 2020؟

A + A -

عُرفت "بابا فانغا" بـ "العرّافة العمياء" وهي عجوز من بلغاريا وُلدت فاقدة للبصر وأدهشت العالم بتنبؤاتها بسقوط الإتحاد السوفياتي وتفجيرات 11 أيلول ووصول أوباما للبيت الأبيض وظهور داعش، فماذا خبأت توقعات بابا فانغا لسنة 2020 ؟

رغم وفاتها منذ 23 عامًا، عاد إسم العرّافة بابا فانغا إلى الواجهة وهي الّتي قدّمت مجموعة تنبؤات لعام 2020 تضع حياة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في دائرة الخطر.

وفي التفاصيل، فقد أعاد موقع Mirror البريطاني إسم البلغارية فانغا إلى الواجهة، مُشيراً إلى أنّها توقّعت إنتشار فيروس كورونا في عام 2020 بالقول "مرض خطير سيكتسح العالم في عام 2020".

ومن الأحداث الأخرى الّتي تنبأت بوقوعها في 2020 هي إنهيار عملة الدولار الأميركي كما تحدّثت عن تزعّم الصين للعالم إقتصادياً وعسكرياً.

لكن أبرز ما قالته العرّافة هو إصابة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمرض خطير ومحاولة ناجحة لاغتيال الرئيس الروسي من قبل أحد العاملين في الكرملين.

أمّا عن نظرتها للمستقبل، فتحدّثت فانغا الّتي توفيت عام 1996 عن غرق الكرة الأرضية بعد ذوبان الجليد في القطبين في عام 1932، وعن جفاف سيصيب العالم 2170.