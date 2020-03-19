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للمرة الأولى منذ تفشي كورونا.. الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس محليّة المصدر

19
MARCH
2020
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لم تسجل الصين أي إصابة "محلية" بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها بكين عدم تسجيل إصابات لصينيين مقيمين منذ بدء تفشي الفيروس في كانون الثاني.


فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها لم تسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا، لكن الدولة التي ولد فيها الفيروس سجلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.


وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.


وبحسب اللجنة فإن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين 21 حالة تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد 9 حالات ثم شانغهاي حالتان في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ شمال شرق الصين وتشجيانغ شرقي البلاد.


وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.


ولتفادي أن ينشر هؤلاء المصابون الوباء مجددا في البلاد، فرضت السلطات حجرا صحيا إلزاميا على كل شخص يدخل البلاد.

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