الشرطة الأميركية في قلب الأزمة: لا علاقة لنا بورق المرحاض

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حثت الشرطة في ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة، المواطنين القلقين بشأن فيروس كورونا المستجد، على عدم الاتصال بخط الطوارئ 911 عند نفاد أوراق المرحاض لديهم.

وأثار فيروس "كوفيد 19" تهافتا كبيرا على التبضع في الولايات المتحدة، مع نفاد سلع مثل مطهرات اليدين والمياه المعدنية وورق المرحاض بشكل متكرر من رفوف السوبرماركت.

وكتبت الشرطة في نيوبورت في ولاية أوريغون عبر "فيسبوك": "من الصعب التصور أن علينا أن نتناول هذا الأمر. الرجاء عدم الاتصال على الرقم 911 بسبب عدم توافر أوراق المرحاض في منازلكم. فأنتم قادرون على الصمود من دون مساعدتنا".

ولم يحدد المنشور الذي كتب بأسلوب فكاهي عدد الاتصالات التي تلقتها الشرطة عبر رقم الطوارئ بشأن ورق المرحاض، إلا أنه تضمن بدائل منها استخدام ورق المجلات أو الإسفنج وغيرها.

وختم النص: "تحلوا بحس الابتكار، كونوا صبورين، ثمة نقص في ورق المرحاض لكن هذا الوضع سينتهي أيضا. لكن لا تتصلوا برقم الطوارئ. لا يمكننا أن ننقل إليكم ورق المرحاض".