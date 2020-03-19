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كورونا كشف الخيانة.. الزوج يلتقط العدوى من عشيقته الإيطالية

19
MARCH
2020
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يعيش رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد حالة من القلق والرعب، لكن ليس بسبب المرض وإنما لأمر آخر لم يكن يتوقع أن يواجهه يوما ما.
 
 
ومرد الهلع الذي ضرب أوصال الرجل البريطاني الثلاثيني، هو معرفة زوجته بأمر خيانته لها، وأن لديه عشيقة سرية في بلد آخر.
 
 
ونقلت صحيفة "صن" البريطانية قصة "الزوج الخائن"،حيث أبلغ شريكة حياته أن لديه رحله عمل داخل البلاد، وذلك قبل أن يسافر إلى إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض الأيام معها.
 
لكن رياح العشق هبت بعكس ما أراد، إذ اضطر إلى العودة مبكرا بعد أن أعلنت إيطاليا حجرا صحيا على كامل البلاد، علما أنها البلد الأوروبي الأكثر تضررا من الوباء.
 
ولدى عودته، ذهب الرجل إلى المركز الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، وهناك اعترف أن عشيقته هي من نقلت له الفيروس، رافضا أن يكشف عن هويتها.
 
وعندما علمت الزوجة بالأمر، فرض على نفسها حجرا صحيا منزليا في بيتها الفاخر شمالي إنجلترا، حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض إلى جانب صدمتها من خيانة بعلها.
 
وقال مصدر طبي للصحيفة إن ما حدث مع هذا الزوج ينطبق عليه مثل "شر البلية ما يضحك"، مضيفا: "على الأغلب سينجو من فيروس كورونا، لكنه خائف جدا من فضيحة الخيانة كونه يملك وظيفة مرموقة".
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