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فرنسا على خطى جارتها.. ضحايا كثيرون في يوم "كارثي"

19
MARCH
2020
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 264، أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.


وقال مدير جهاز الصحة العامة جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة الأربعاء، أي ما يعادل زيادة قدرها 18 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 931 شخصا حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.وتبقى الأرقام في فرنسا على خطى ما يحدث عند الجارة إيطاليا، حيث تسبب كورونا في وفاة 475 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أسوأ حصيلة تسجل في بلد واحد خلال يوم، كما أعلن الدفاع المدني.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر فيروس "كوفيد-19"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما بالنسبة للإصابات، فقد سجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم لم يسجل أيضا من قبل.

وبالرغم من الأرقام المقلقة، فإن إيطاليا سجلت أيضا تعافي 1084 من الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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