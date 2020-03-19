living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العجوز والأرفف الفارغة.. صورة "كسرت قلب بريطانيا"

19
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت صورة لعجوز بريطاني في أحد المتاجر الفارغة، موجة تعاطف وحزن لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات لتعامل المستهلكين مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
وفي الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، يظهر رجل وقد بلغ من العمر عتيا، يتفقد قائمة مشتريات في يده بينما ينظر بحزن وانكسار إلى أرفف المتجر وقد خلت من كل المنتجات.
 
حدث ذلك من جراء تهافت أعداد كبيرة من البريطانيين على شراء المواد الاستهلاكية من غذاء وغيره، وتخزينها، خوفا من أن تفرض الحكومة في أي وقت حجرا صحيا وحظر تجول كما حدث في العديد من دول أوروبا لمنع تفشي الوباء.
 
وكشفت تعليقات المتابعين انزعاجهم الشديد مما وصفوه بـ"أنانية المستهلكين" الذين انقضوا على السلع ولم يتركوا للعجوز المسكين شيئا يشتريه.
 
وكتتب إحدى المتابعات على توتير: " يا لها من صورة مزعجة، أنه أمر مؤلم"، فيما قالت أخرى: "إنه أمر يفطر القلب، أنا مستعدة لإعطائه كل لفائف مناديل الحمام التي بحوزتي".
 
وقالت سيدة أخرى: " كنت أتسوق بالأمس، وكان هناك نقص في الكثير من المواد، ووسط الزحام رأيت الكثير من كبار السن حائرين لا يعرفون ماذا يفعلون. كان أمرا محزنا للغاية".
 
ووفقا لـ"ديلي ميل"، فقد أدى الطلب المتزايد على الشراء إلى غضب الزبائن وحدوث مواجهات واشتباكات بينهم في بعض الأحيان، وذلك مع فرض المتاجر قيودا صارمة على شراء الضروريات من حليب الأطفال والحفاضات ومواد التعقيم والأغذية المعلبة ولفائف المرحاض وغيرها.
 
وأغلقت بعض المتاجر الكبيرة كذلك مواقعها الإلكترونية من جراء الطلبات الكثيرة وغير المعهودة، فيما أعلن أحدها أنه لن يستطيع تلبية الكثير من الطلبات إلا بعد بضعة أيام.
 
وقد عقدت محلات السوبر ماركت محادثات طارئة مع قوات الشرطة لضمان المساعدة العاجلة، وسط مخاوف من أن بعض المتسوقين العدوانيين قد يشكلون خطرا على موظفيهم وعمالهم.
 
وفي السياق ذاته، فرضت متاجر حدا أقصى لشراء الكثير من المنتجات، فيما منح أحدها أول ساعة لكبار السن لكي يتمكنوا من التسوق بهدوء بعيدا عن الزحام، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الموت في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن المتاجر تتحدث مع الشرطة حول كيفية التعامل مع أي عنف.
 
وفي تدابير السلامة الأخرى ، تطلب محلات السوبر ماركت من العملاء التوقف عن استخدام الأوراق النقدية التي يمكن أن تحمل الفيروس القاتل، والدفع عن طريق البطاقة أو الهاتف الذكي لحماية الموظفين.
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout