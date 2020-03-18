living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيم يحضر مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى في بيونغ يانغ (صور)

18
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بلاده، شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى بيونغ يانغ العام.
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن هذه المراسم أقيمت أمس في بيونغ يانغ، بعد أن قرر حزب العمال الحاكم بناء المستشفى أثناء مؤتمره العام في نهاية العام الماضي، على أن تكتمل عمليات البناء بحلول الـ 10 من أكتوبر الموافق للذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب.
 
وأشار كيم في خطاب له أثناء الحدث، إلى أن الحزب ندد في المؤتمر العام بعدم وجود منشآت طبية حديثة في العاصمة بيونغ يانغ، وقرر بناء المستشفى كمسألة سياسية ووضعه في أولوياته.
 
ومن النادر أن يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطابا في مناسبات يتجمع فيها عمال، وليس مسؤولين، ما يوحي بأنه يعتزم تحسين البنى التحتية الطبية الضعيفة وسط جهود مبذولة لمنع انتشار كورونا والعقوبات المفروضة على بلاده منذ فترة طويلة.
 
ولم تبلغ كوريا الشمالية عن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن وسائل إعلام كورية شمالية ذكرت أن هناك آلاف الأشخاص قيد العزل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout