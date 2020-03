A + A -

خفّض مصرف اميركا في الولايات المتحدة سقف السحوبات النقدية الى حد ٣٠٠٠$ يومياً. وتشير المعلومات الى انه من المتوقع ان يتخذ البنك الأميركي إجراءات أكثر صرامة، بحيث سيتم تخفيض هذا الرقم أكثر في الأيام المقبلة.

وقد نشرت الصحافية في مجلة فوربز تاتياما كوفمان تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها:

"Bank of America is limiting cash withdrawals to 3000$. Expect that number to dropover the next few days."