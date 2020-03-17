الملكة إليزابيث تنعزل مع احتمال إلغاء زيارة إمبراطور اليابان

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أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك، وسيعاد النظر في "زيارة الدولة" التي يفترض أن يجريها إمبراطور اليابان وزوجته بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وسبق أن أجلت الملكة (93 عاما) بعض التزاماتها العامة، ويجري الآن إدخال تغييرات إضافية على أنشطتها بسبب تشديد الحكومة البريطانية تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد. وقال القصر في بيان "ستنتقل جلالتها إلى قصر ويندسور لفترة عيد الفصح يوم الخميس 19 آذار، قبل أسبوع من الموعد المحدد مسبقا. ومن المحتمل أن تبقى الملكة هناك بعد فترة عيد الفصح".

وأبقيت اللقاءات هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة بوريس جونسون وآخرين، لكن سيتم النظر في اللقاءات المستقبلية. وسيتم أيضا تأجيل أو إلغاء فعاليات عدة كان يفترض أن تحضرها الملكة أو أعضاء آخرون في الأسرة الملكية خلال الأشهر المقبلة. ويشمل ذلك القداس السنوي في كنيسة سانت جورج و5 حفلات في الحدائق الملكية.

وأشار البيان الى انه أنه "سيتم بالتنسيق مع الحكومة إعلان مصير فعاليات أخرى من بينها زيارة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لبريطانيا". ةوكانت الزيارة مقررة في الربيع المقبل.