living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجون التركية في مرمى فيروس كورونا..وتخوّف عائلات المعتقلين

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 47، الثلاثاء، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة، حيث تقول السلطات إن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بالعودة من دول بعينها، متجاهلة الإمكانية المحتملة لارتباط الفيروس بالوضع الصحي في سجونها سيئة السمعة.
 
 
وتشعر عائلات السجناء السياسيين، ولا سيما أولئك الذين يعانون مشاكل صحية، بالقلق على سلامة ذويهم المسجونين، بعد أن قال وزير العدل عبد الحميد غول، الجمعة، إن جميع الزيارات العائلية ستعلق، لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء عدوى وباء فيروس كورونا.
 
وأضافت الوزارة أنه سيتم فحص درجة حرارة كل من يدخل أو يغادر السجون.
 
ويبدو أن السلطات لم تنظر في طلبات الأسر للحصول على إذن لزيادة مدد المكالمات الهاتفية أو "زيارات مغلقة"، حيث لا يوجد اتصال جسدي بين السجين والزائر.
 
وأعربت إيفين كيساناك، ابنة السياسية الكردية المعروفة غولتان كيسانك، عن صدمتها عندما علمت أنها لن تستطيع زيارة والدتها، الأحد الماضي، كما تفعل كل أسبوع.
 
وقالت كيساناك: "أفهم أن السلطات تريد اتخاذ إجراءات لإبقاء الفيروس خارج السجون، لكنني لم أتمكن من التحدث إلى والدتي، ولم يتم تمديد المكالمات الهاتفية".
 
وسلّط تقرير نشرته صحيفة "أحوال" التركية الضوء على حالة العضوة السابقة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي، والمسجونة منذ أواخر عام 2016، في نفس سجن غولتان كيسانك، بالقرب من إسطنبول، سغالر ديميريل، حيث أعرب شقيقها سيرتك ديميريل عن سعادته لأنه زار أخته مع والديه المسنين، قبل أسبوع، بينما ألغيت زيارته الأسبوعية التالية.
 
وقال سيرتك ديميريل: "نحن نعيش في ديار بكر، واشترينا بالفعل تذاكر طيران لزيارتها في عطلة نهاية الأسبوع. لماذا لا يسمحون بزيارات مغلقة؟".
 
ويتفهم سيرتك أنه من الضروري اتخاذ إجراءات لمنع دخول الفيروس إلى السجون بتركيا، لكنه قال إنه سمع روايات مقلقة عن الوضع الصحي في الداخل.
 
وتابع قائلا: "مؤخرا أطلق سراح سجينتين من نفس السجن، وقالتا إن عنابر السجن غير مطهرة جيدا بما فيه الكفاية".
 
أما برفان كوركت التي تعمل في منظمة المجتمع المدني CISST الناشطة في ميدان حماية حقوق السجناء في تركيا، فقالت إن المشاكل الصحية الحالية في السجون غير مرتبطة بفيروس كورونا.
 
وأضافت موضحة: "لم يشكو لنا أي سجين بشأن فيروس كورونا، قد يشعرون بأعراض المرض لكن لا يخضعون للفحص. ربما لم يصل المرض إلى عنابر السجن بعد. فلنأمل أن يكون هذا هو الحال".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout