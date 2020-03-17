بعد تلقيهما العلاج من كورونا.. هانكس وزوجته يغادران المستشفى

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قالت مجلة "بيبول"، الاثنين، إن الممثل توم هانكس الفائز بجائزة أوسكار، وزوجته ريتا ويلسون، غادرا مستشفى في ولاية كوينزلاند بأستراليا بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت المجلة الأميركية نقلا عن وكيل لهانكس أن الاثنين يستريحان حاليا في منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل.

وفي الأسبوع الماضي كتب هانكس على تويتر أن الاختبارات أظهرت إصابته هو وويلسون بالفيروس في أستراليا حيث يشارك في فيلم وذلك بعدما شعرا بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في الحرارة.

وسافر هانكس إلى غولد كوست بالساحل الشرقي لأستراليا للبدء في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي، حيث سيلعب دور الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي في الفيلم الذي تنتجه شركة "وورنر براذرز".

وكان هانكس وزوجته أول اثنين من المشاهير الأميركيين يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا الذي يتسبب في مرض كوفيد-190 وأودى بحياة أكثر من 70 شخصا وأصاب أكثر من 3800 في الولايات المتحدة.